Franquia com foco em alimentação saudável chega em Atibaia

Desembarca na cidade, nesta quinta-feira (2), uma franquia da loja Divina Terra, que é referência no ramo da alimentação saudável. O empreendimento está localizado na Alameda Lucas Nogueira Garcez, nº 2242 A, conta com 60m², sendo a 60ª da rede de franquias que já completou 10 anos de uma sólida história.

Cintia Martins Rebello, que agora é franqueada da marca na cidade, comenta que o mercado de alimentação natural está crescendo exponencialmente no país e foi esse o motivo de investir na área. “O objetivo da loja é levar saúde à todas as pessoas e mostrar que esse universo é acessível para todos, não apenas para algumas pessoas. A loja tem foco no mercado de grãos, chás, temperos, além dos produtos livres de lactose ou glúten. Também estamos com uma seleção completa de orgânicos e suplementos alimentares”, ressalta a empresária.

A loja possui uma linha completa de suplementos alimentares até produtos específicos para quem tem intolerância a certos tipos de alimentos. Além de produtos veganos, orgânicos, diets, gourmets e a granel, sucesso pela variedade em opções naturais sempre fresquinhas.

Segundo proprietária “o conceito da Divina terra tem características totalmente adequadas ao perfil da nossa cidade e queremos participar ativamente dos eventos esportivos promovidos na região. Além disso, almejamos ser referência para nutricionistas, médicos, academias, empresas de estética e influenciadores”. Cintia ainda comenta que a loja pretende ser um ícone de mercado saudável completo também para os moradores de Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Itatiba, Nazaré Paulista e Mairiporã.

A loja Divina Terra Atibaia conta com funcionamento de segunda a sexta-feira das 9h às 19h, e aos sábados das 9h às 17h. A equipe está preparada, seguindo todas as recomendações de distanciamento social e normas de higienização.

Fonte: Assessoria de Imprensa