Frente fria vai derrubar temperaturas e provocar chuva na região a partir desta sexta-feira (9)

A semana na região de Atibaia começou quente e seca mais uma vez, mas terminará de maneira oposta: a chegada de uma frente fria promete causar chuva e derrubar as temperaturas nos próximos dias.

De acordo com o Climatempo, portal especializado em meteorologia, a frente fria é forte e se formou na quarta-feira (7), no Sul do Brasil. A partir desta quinta-feira (8), ela começará a avançar sobre o país.

(Imagem Ilustrativa de israelbest por Pixabay)

Esta quinta (8) ainda começa com sol e temperaturas altas em relação à média do inverno, mas com o deslocamento do sistema vindo do Sul, a previsão é de que o tempo mude em todo o estado de São Paulo, principalmente a partir de sexta-feira (9).

As primeiras consequências da frente fria serão sentidas entre o fim da tarde e a noite de quinta-feira, com possibilidade de ventos de 50 a 70 quilômetros por hora, principalmente no Litoral Norte.

Conforme o sistema se aproxima da região, a quantidade de nuvens aumentará e a chance de chuva será maior.

Outra consequência da condição será uma queda brusca nas temperaturas. Sábado (10) e domingo (11) serão dias frios e há possibilidade de geada em algumas cidades do estado.

Confira a previsão:

Atibaia

quinta-feira (8)

mínima: 15°C

máxima: 30°C

sexta-feira (9)

mínima: 15°C

máxima: 22°C

sábado (10)

mínima: 7°C

máxima: 18°C

domingo (11)

mínima: 5°C

máxima: 21°C

Bragança Paulista

quinta-feira (8)

mínima: 17°C

máxima: 31°C

sexta-feira (9)

mínima: 14°C

máxima: 22°C

sábado (10)

mínima: 8°C

máxima: 20°C

domingo (11)

mínima: 5°C

máxima: 22°C

Fonte: G1.globo.com