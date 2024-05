Fundo Social de Atibaia amplia arrecadação para vítimas de tragédia no Rio Grande do Sul

A campanha para auxiliar as vítimas da tragédia causada pelas chuvas no Sul do país foi ampliada em Atibaia. Além de água, produtos de higiene e materiais de limpeza, poderão ser doadas roupas, alimentos não perecíveis e ração para apoiar aqueles que foram impactados.

(Imagem Ilustrativa: Alex Dukhanov por Unsplash)

Doações ao Fundo Social

As doações devem ser feitas diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Avenida São João, nº 613, no Centro. O acesso também pode ser feito pela Avenida Jerônimo de Camargo, número 4.103. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Excepcionalmente neste sábado (11), o Fundo Social estará aberto das 8h às 12h para receber as doações.

Solidariedade

A cidade de Atibaia se une em mais uma ação solidária, demonstrando que, mesmo distantes fisicamente, podemos estar próximos em espírito e solidariedade. A colaboração é fundamental para garantir que as vítimas dessa tragédia recebam o auxílio necessário.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia