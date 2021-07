Fundo Social de Atibaia recebe 2º lote de cobertores da campanha “Tampinha Doada, Família Aquecida”

A campanha de inverno “Tampinha Doada, Família Aquecida” segue garantindo amparo àqueles que mais necessitam em Atibaia ao unir sustentabilidade e solidariedade na época mais fria do ano. As tampinhas arrecadadas por meio da iniciativa continuam sendo revertidas em cobertores novos para pessoas em situação de vulnerabilidade no município. A segunda remessa de cobertores foi entregue ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia na terça-feira (20).

Tampinhas arrecadadas são revertidas em cobertores novos para pessoas em situação de vulnerabilidade social (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A empresa Lar Plásticos é a responsável por reverter o material reciclável em cobertores novos. No mês de junho foram arrecadados 750 kg de tampinhas, revertidas em 100 novos cobertores. “O Fundo Social agradece mais uma vez à empresa Lar Plásticos por essa parceria que nos permite ajudar o próximo e ainda promover a sustentabilidade no município. A empresa atendeu a um pedido nosso e adquiriu cobertores de um material diferente ao da primeira remessa, trazendo ainda mais conforto a quem mais precisa na cidade. Muito obrigada também à população que tem participado da campanha e contribuído com essa causa tão importante”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, Tamy Ono.

A arrecadação das tampinhas segue até agosto, com cerca de 200 pontos de coleta espalhados pela cidade, incluindo escolas municipais, postos de saúde, SAAE, condomínios, secretarias municipais e comércios de diversos setores, que aderiram de forma maciça à campanha de inverno.

Quem tem condições de doar cobertores para serem distribuídos às pessoas necessitadas em Atibaia pode fazer a entrega diretamente na sede do Fundo Social: Av. São João, nº 613 (no cruzamento com a Av. Jerônimo de Camargo). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4412-8220.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia