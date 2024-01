Gastronomia sustentável chega ao bairro Iara em parceria com a comunidade

Na última terça-feira, o Centro Comunitário do bairro Iara recebeu uma aula gratuita de gastronomia sustentável, resultado de uma promissora parceria entre o Núcleo de Inclusão Produtiva da Prefeitura de Atibaia e a chef Elaine Barcellos. A iniciativa visa não apenas promover práticas culinárias saudáveis, mas também impulsionar a economia local.

A gestora do espaço, Neusa Contesini, destacou a diversidade de atividades já oferecidas no Centro Comunitário, incluindo aulas de pilates e artes – “Aqui a gente se encontra, conversa, discute as coisas do bairro e se ajuda. Nós montamos até um salão de beleza que é o nosso pequeno Spa”. Revelou Neusa .

(Foto: Divulgação)

A região é reconhecida como grande produtora de frutas, e os moradores almejam criar um café colonial para atender a comunidade e também explorar o seu potencial turístico.

Elaine Barcellos, coordenadora do projeto, enfatizou a preocupação crescente das pessoas com uma alimentação mais saudável e sustentável. A chef explicou que o projeto busca demonstrar que é possível produzir alimentos saudáveis, preservar o meio ambiente e economizar, sem sacrificar o sabor. Ela ressalta ainda a oportunidade de gerar renda para as participantes, que podem comercializar as receitas aprendidas com baixo investimento.

Durante a aula, mais de 30 pessoas aprenderam a preparar pratos como bolo de laranja integral, que utiliza desde a casca até a polpa e o suco da fruta, pão de queijo, pão de forma artesanal e geleia de morangos. A degustação das receitas reforçou a proposta de aliar saúde e sabor. A gestora do Núcleo de Inclusão Produtiva, Evelyn Rodrigues, declarou o sucesso da iniciativa, evidenciando a importância de levar serviços públicos para áreas mais distantes, como o bairro Iara.

(Foto: Divulgação)

O evento encerrou com os moradores do bairro preparando uma deliciosa galinhada que foi servida para todos os presentes. Com planos ambiciosos para 2024, o Centro Comunitário promete reformas e melhorias em sua estrutura, incluindo uma cozinha industrial para a produção de pães artesanais. Cursos diversos estão programados, começando pela formação para empreendedores de turismo rural, com início em fevereiro.

Localizado na região rural, no sudoeste de Atibaia, o Iara faz divisa com as cidades de Jarinu e Campo Limpo Paulista. E o Centro Comunitário Iara – EMEF Marcos Scarelli, fica na Estrada do Campo Limpo, s/nº.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Anderson dos Santos – Produtor Cultural