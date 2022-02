GCM prende dupla aplicando golpe do falso comprovante de pagamento em Atibaia

Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal, na noite desta terça-feira (8), em Atibaia, por estelionato. A dupla aplicava golpes em pessoas que vendiam produtos pela internet.

A GCM chegou até os estelionatários após a vítima acionar o telefone de emergência e informar que teria negociado a venda de um som automotivo, em uma rede social, e que desconfiou do comprovante de pagamento enviado pelos compradores.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As viaturas se dirigiram até o local onde o produto seria entregue e abordaram os dois indivíduos. Em vistoria, os guardas localizaram cartões bancários, máquinas de cartões e uma pequena quantidade de maconha. Eles também identificaram que a placa do veículo estava alterada com uma fita preta, transformando o número 5 em 8.

Questionados, os dois confessaram que aplicariam o golpe do falso comprovante de pagamento. Nesse crime, o fraudador elabora um falso comprovante de depósito com os dados da vítima e o envia por e-mail ou WhatsApp para finalizar uma transação de venda de um produto.

O vendedor acredita que o valor já foi depositado, entrega o produto e, quando percebe o golpe, o golpista já está com o item em mãos e deixa de responder as mensagens.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia. Os dois responderão por estelionato e também por adulterarem os sinais identificadores do veículo. Um deles também será indiciado por porte de entorpecentes. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia