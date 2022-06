GCM recupera retroescavadeira de R$ 300 mil levada em assalto em Atibaia

Criminosos fizeram uma família refém durante o roubo de uma máquina agrícola avaliada em R$ 300 mil em Atibaia. O veículo foi recuperado depois de ser abandonado em uma estrada rural da cidade.

Equipamento era avaliado em R$ 300 mil (Foto: Divulgação)

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada de domingo (19) em uma chácara no bairro Caetetuba. Os criminosos renderam a família, fizeram as vítimas reféns e saíram levando o equipamento.

Após a ação, as vítimas conseguiram acionar a polícia e a guarda municipal que começaram as buscas. Horas depois, o maquinário foi encontrado abandonado em uma estrada rural do bairro São Roque.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

