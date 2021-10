GGI realiza “Operação Saturação” no bairro do Tanque

O Gabinete de Gestão Integrada, da Prefeitura de Atibaia, realizou na última terça-feira (5), a “Operação Saturação” no Bairro do Tanque. Em conjunto, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal realizaram bloqueios de fiscalização e patrulhamento em locais com incidência de crimes, previamente definidos pelo setor de inteligência das corporações.

Durante a ação, as equipes do Canil e ROMU da GCM visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, transitando por um local utilizado com frequência para o comércio de drogas. Ao perceberam a aproximação da viatura, os dois saíram correndo. Um deles, jogou uma mochila em uma área de mata.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Realizada a abordagem, os GCMs localizaram no bolso de um dos jovens uma porção de maconha. Com apoio do cão farejador Eros, a mochila foi localizada e dentro dela haviam 85 porções de cocaína, 94 pedras de crack, 556 porções de maconha e R$ 234,00 em espécie.

Questionados, um dos abordados confessou que realizava o tráfico no local. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, juntamente com os entorpecentes e dinheiro apreendidos.

A Secretaria de Segurança Pública de Atibaia ressalta os munícipes que, ao perceberem qualquer atitude suspeita é necessário acionar a Guarda Civil Municipal pelo tel. 153 ou a Polícia Militar, 190.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia