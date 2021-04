Governo de SP notifica Atibaia e outras 13 prefeituras por desrespeito às regras de decreto da quarentena

O governo do estado de São Paulo notificou, desde sábado (10), 14 prefeituras por desrespeitarem o decreto estadual da quarentena. Todo o estado está na fase vermelha do Plano São Paulo. As atuais regras sanitárias valem até este domingo (18).

A Prefeitura de Atibaia publicou decreto autorizando o funcionamento de academias e estabelecimentos da área de beleza e cuidados pessoais com a capacidade reduzida, medida que vai contra as regras do Plano SP

Atibaia autorizou reabertura de academias e salões de beleza (Imagem Ilustrativa: Pexels / Pixabay)

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, foram notificadas até agora as seguintes prefeituras:

Caraguatatuba

Atibaia

São Vicente

Andradina

Piedade

São Bernardo do Campo

Ribeirão Pires

Itapecerica da Serra

Ilhabela

Araraquara

Barretos

São Sebastião

Cubatão

Amparo

Efeito prático

Quando notifica uma prefeitura por desobedecer alguma norma estabelecida pelo Plano São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Regional orienta a prefeitura a anular o decreto ou a portaria que, por exemplo, contrarie o decreto estadual da quarentena.

Além disso, a Secretaria encaminha a notificação ao Ministério Público Estadual de São Paulo para que seja tomada a medida cabível. Nesse caso, uma consequência comum é a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adins) para que o Tribunal de Justiça de São Paulo anule um decreto municipal que estabeleça normas mais flexíveis do que o decreto estadual.

Desde o início da pandemia, o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, ajuizou mais de 70 ações desse tipo. Na maioria delas, o Tribunal de Justiça deu razão ao Ministério Público e derrubou os decretos municipais, que previam normas menos rígidas do que as previstas no Plano São Paulo.

Esse desfecho ocorre porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é que, em caso de conflito entre normas sanitárias de estados e municípios, a mais rígida deve prevalecer sobre a mais flexível.

Outro lado

A GloboNews procurou as prefeituras notificadas desde o último sábado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Todas as quatro prefeituras que enviaram resposta disseram que respeitam as regras do Plano São Paulo. Foram elas: São Bernardo do Campo, Araraquara, Itapecerica da Serra e Ribeirão Pires. Leia abaixo.

A reportagem aguarda as demais respostas.

SÃO BERNARDO DO CAMPO

“A Prefeitura de São Bernardo informa que, com a atualização das regras do Plano São Paulo anunciada pelo governo estadual na última sexta-feira (09/04), o Estado se adequou às mesmas condições que já haviam sido implementadas pelo município, razão pela qual a notificação feita pelo Estado perdeu sua eficácia. Neste momento não há desconformidade entre os decretos municipal e estadual.”

RIBEIRÃO PIRES

“A prefeitura de Ribeirão Pires esclarece que não recebeu nenhuma notificação em decorrência do descumprimento da Fase Vermelha, uma vez que a cidade vem cumprindo todas as determinações impostas pelo Plano São Paulo desde março de 2020 (ainda no antigo governo) e desde janeiro de 2021, com a nova gestão. A notificação que a prefeitura recebeu por parte da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional foi referente à permissão de abertura de galerias comerciais, a partir do dia 4 de abril (logo após o feriadão prologado).

Esclarecido isso, informamos que Ribeirão Pires autorizou apenas o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, conforme Decreto Municipal 7134/21, exclusivamente no esquema take-away, com o cliente sendo atendido do lado de fora, cumprindo regras como uso de máscara, distanciamento e disponibilização de álcool gel. Buffets, salões de beleza, academias e igrejas continuaram proibidos de funcionar.

Quanto às galerias comerciais, a cidade possui apenas dois estabelecimentos que se enquadram nessa modalidade e liberou o funcionamento porque nelas funcionam bancos e lotéricas, consideradas atividades essenciais. As lojas nelas contidas estão submetidas às mesmas regras dos demais comércios, conforme Decreto em vigência.”

ITAPECERICA DA SERRA

“Estamos averiguando junto aos departamentos, a notificação. Contudo, estamos seguindo o Decreto 3.167 (anexo), que acompanha o Plano São Paulo.”

ARARAQUARA

“O Município de Araraquara interpretou que a decisão do STF em relação às atividades vinculadas às celebrações religiosas, proferida na última semana, estabelecia autonomia à prefeitura para adequar a realidade epidemiológica local às atividades das entidades religiosas. Diante do longo isolamento vivenciado por Araraquara, desde o mês de fevereiro, aos números positivos alcançados, as autoridades sanitárias entenderam que uma flexibilização seria possível, sem colocar em risco os avanços alcançados. Os templos e igrejas, poderiam – de forma restritiva e com medidas de segurança – realizar suas celebrações nesse final de semana, até que o novo decreto municipal, bem como o estadual fossem publicamos na próxima semana, quando regras mais duradouras serão estabelecidas.

Diante de interpretação diversa da municipal, proferida pelo governo de São Paulo, a prefeitura de Araraquara, com o intuito de não abrir contradições e trabalhar para unir forças no combate à pandemia, entendeu por bem alterar seu regramento, seguindo as normas do Plano São Paulo.”

Fonte: G1.globo.com