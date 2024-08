Governo financia empresa de Atibaia para gestão inteligente de consumo de energia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou com R$ 31 milhões do Funttel, recurso gerido pelo Ministério das Comunicações, financiamento para a Constanta Industrial Ltda desenvolver produtos com tecnologia de Internet das Coisas (IoT) destinados ao monitoramento e gestão do consumo inteligente na iluminação pública, no saneamento e no gás.

A Internet das Coisas é uma importante tecnologia que permite a conexão de objetos do cotidiano – eletrodomésticos, carros, equipamentos de temperatura – à Internet por meio de dispositivos incorporados.

(Foto: Reprodução Agência Gov)

Na pecuária, a empresa desenvolverá dispositivo a ser fixado na orelha do rebanho bovino de corte, com localização GPS, acelerômetro e algoritmos de acompanhamento da saúde do animal.

“O governo federal voltou a apoiar as empresas de telecomunicações e a nossa indústria para a produção de soluções para a nossa realidade, seja por meio do Funttel ou pelo Fust, e impactar a economia e a população de um modo geral. Vamos continuar apoiando as pesquisas e a transformação digital no Brasil”, destaca o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, cuja pasta administra o Funttel.

Já o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante declarou que a expansão da conectividade é uma pauta prioritária do governo do Presidente Lula e, para isso, o banco apoia o fortalecimento das empresas que atuam no setor de telecomunicações.

“O Funttel é um importante instrumento público para induzir inovação e desenvolvimento tecnológico nesse segmento e o Banco está aberto para dialogar com todo o setor produtivo”, afirmou Mercadante.

A Constanta Industrial Ltda vai investir na ampliação e modernização de capacidade produtiva nas unidades industriais de Atibaia (SP) e Manaus (AM).

Os recursos são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – BNDES Funttel e representam cerca de 70% do projeto da Constanta, com valor total de R$ 44,5 milhões.

Iluminação Pública

O projeto envolve o desenvolvimento de uma fotocélula inteligente para gerenciar parques de iluminação pública. O sensor utiliza a detecção de luz e algoritmos inteligentes que ajustam automaticamente a luminosidade com base no ambiente e na presença de pessoas, faz a medição do consumo de energia e se comunica com sistema de supervisão por meio de tecnologia IoT.

Por fazer o processamento das informações na rede local, este novo sensor reduz os custos de conectividade e aumenta a precisão das medições.

O parque de iluminação pública no Brasil representa cerca de 4,3% do consumo total de energia elétrica e compromete até 5% do orçamento dos municípios, com a possibilidade de pagar a conta de energia com o consumo real da luminária, isto deverá trazer uma grande economia de energia e financeira ao município, este projeto atende todas as exigências do novo regulamento técnico metrológico do Inmetro e será um grande diferencial ao mercado.

Água e gás

Outra tecnologia prevista no projeto é um dispositivo para se conectar aos hidrômetros do mercado de água e um medidor de gás com tecnologia IoT que permite monitorar, analisar e transmitir dados de consumo. Os produtos fornecerão aos consumidores e empresas informações mais precisas, detecção precoce de falhas e vazamentos e, desta forma, uma gestão mais eficiente de uso dos recursos.

A tecnologia pretende reunir em uma única plataforma a medição e contagem de pulsos, acionamento de eletroválvulas e leituras de pressão, em um produto de fabricação nacional com atendimento à portaria 950 (Bens desenvolvidos no Brasil).

Pecuária

Rebanhos bovinos também terão um equipamento de monitoramento com tecnologia IoT a ser desenvolvido no projeto de investimento da Constanta. A solução envolve um dispositivo a ser fixado na orelha do animal, com localização GPS, acelerômetro e algoritmos de acompanhamento da saúde do animal, com tecnologia de transmissão LoRaWAN e Satelital.

A plataforma de gestão foi desenvolvida para trazer crédito ao pecuarista e segurança, onde os dados são gerenciados com tecnologia Blockchain que permite rastrear por pastagens extensas, transmitir os dados e trazer credibilidade nas informações. Este projeto tem como grande objetivo ser uma quebra de paradigma à pecuária global, onde o grande objetivo é ter controle do ativo e trazer a sustentabilidade ao sistema.

Fonte: Ministério das Comunicações / AgênciaGov