Uma mãe deu à luz a uma bebê no acostamento da rodovia Dom Pedro I em Atibaia (SP). O caso aconteceu na última sexta-feira (25), quando ela entrou em trabalho de parto e se deslocava até o hospital, mas ficou presa no congestionamento na estrada.

Os papais Daiane Alves e Thiago Carlos são de Jarinu e seguiam até Atibaia para o nascimento da filha Eloah. No meio do caminho, se depararam com trânsito intenso em horário de pico, por volta das 18h.

Grávida fica presa no trânsito, e bebê nasce no acostamento de rodovia em Atibaia (Foto: TV Vanguarda/ Reprodução)

Ao ver a mulher em trabalho de parto, Thiago parou o veículo no acostamento na altura do Km 76 e acionou a concessionária Rota das Bandeiras para a situação de emergência.

“Opa, aqui é o Thiago. Eu estou com uma emergência aqui, preciso de uma ambulância. Minha mulher vai ganhar neném, acabei de passar o pedágio e pediram pra ligar aí, o trânsito tá muito forte”, disse Thiago na ligação

Como o local fica perto de uma base da concessionária, o resgate chegou rapidamente. Os socorristas colocaram Daiane na maca e pouco tempo depois, com a chegada da equipe médica realizaram o parto na ambulância.

Ao ouvirem o choro da filha Eloah, os pais ficaram aliviados. “Foi de alívio, porque a hora que eu vi sair a cabeça da neném eu falei ‘nossa, não tem mais volta! Vai acontecer aqui’ “, disse Thiago.

A equipe médica da concessionária comemorou o sucesso no procedimento. “Pra mim foi uma satisfação, fiquei muito feliz, muito contente. Graças a Deus deu tudo certo”, relatou o socorrista Rubens, que ajudou no parto.

