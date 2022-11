Grupo Escoteiro Grifo Caçador Atibaia faz atividades em Santos

No sábado último dia 19, aproximadamente 30 integrantes do Grupo Escoteiro Grifo Caçador Atibaia, entre jovens e adultos, visitaram o Grupo Escoteiro do Mar do Carmo, na cidade de Santos (SP).

Na oportunidade, o grupo pôde visitar vários pontos turísticos e históricos, incluindo o Museu do Café, o Museu Pelé, o Bonde Turístico, com direito até a degustar um cafezinho tipo exportação. Visitaram também a famosa Vila Belmiro, onde fica o Estádio Urbano Caldeira, do Santos Futebol Clube.

(Foto: Divulgação)

Em um segundo momento, os jovens foram recebidos pelo Grupo Escoteiro do Carmo e puderam trocar muitas experiências. Como diz o 4º artigo da Lei Escoteira, “O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros.”

Um dos momentos mais emocionantes foi quando todos puderam realizar a travessia de barquinha da ponta da praia em Santos até a Praia do Góes no Guarujá, onde foram realizadas várias atividades escoteiras, dentro e fora do mar.

O Grupo Escoteiro Grifo Caçador existe há 8 anos e, após o período de atividades online, por conta das restrições geradas pela pandemia, tem apresentado neste ano de 2022 um crescimento no número de integrantes, atualmente contando com aproximadamente 80 membros, entre jovens e adultos voluntários.

“Nosso principal objetivo é proporcionar às crianças e jovens a oportunidade de perceber que uma vida plena só é possível quando buscamos fazer o nosso melhor possível”, comentou Letícia de Aguiar, Chefe da Alcateia (crianças de 6,5 a 10 anos).

Essa super atividade só foi possível graças à parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, que mais uma vez foi responsável pelo transporte até o local.

O Grupo Escoteiro 395º Grifo Caçador de Atibaia (SP) fica localizado na Av. dos Bandeirantes – Vila Junqueira, Atibaia, anexo à Secretaria de Turismo. As atividades são realizadas todos os sábados, das 9h às 12h. “Estamos de braços abertos para te receber”, salientou o Marcelo Cardoso, Chefe da Tropa Sênior (Jovens de 15 a 18 anos).

Fonte: Diógenes Branco – Assessoria Grupo Escoteiro Grifo Caçador Atibaia (SP)