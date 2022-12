Grupo Escoteiro Grifo Caçador Atibaia recebe instruções de equipe de socorristas do SAMU

No dia 26 de novembro, o Grupo Escoteiro 395º Grifo Caçador de Atibaia – SP, recebeu a visita de uma equipe de Socorristas do SAMU 192 de Atibaia.

Na oportunidade, ocorreu uma Oficina de Primeiros Socorros e os Socorristas Marcos e Andresa abordaram diversos temas, desde imobilizações simples, como atuar em casos de engasgos e até

mesmo noção de massagem cardíaca.

Foram aproximadamente 2 horas de treinamento e já foi pré-agendada uma nova instrução para o primeiro semestre de 2023.

(Foto: Divulgação)

“No escotismo, faz parte da progressão dos jovens alguns itens, entre eles a especialidade de Primeiros Socorros, muito importante, por sinal. Por isso, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, onde a Secretária Grazielle Bertolini, prontamente nos atendeu e fez a coisa

acontecer. Para nós, do Grupo Escoteiro, essas parcerias são muito importantes no desenvolvimento de nossas crianças e jovens”, afirmou o Chefe Escoteiro Diógenes Branco.

“Estamos muito felizes com essa parceria e que possamos realizar uma nova ação em conjunto no próximo semestre, desta vez de preferência, visitando a Base do Samu, assim os jovens também irão ter a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre as estruturas do Serviço de Urgência e

Emergência”, comentou o Chefe Escoteiro Everaldo da Silva.

“Agradecemos muito a parceria, é incrível como os jovens ficam entusiasmados em conhecer um pouco mais de perto esse trabalho realizado com tanta excelência. Realmente são pessoas diferenciadas, que nasceram para ajudar o próximo”, comentou a Chefe Luciana Nieves, que

também participou da atividade e aguarda pela próxima.

“O treinamento recebido é muito importante para formação do jovem, ampliando o seu conhecimento e tornando-o a cada dia uma pessoa mais atuante na sociedade, sempre preparado para as mais diversas situações onde ele possa colaborar”, salientou o Chefe João Cláudio, Diretor Presidente do Grupo Escoteiro Grifo Caçador.

O Movimento Escoteiro

O escotismo foi fundado pelo britânico Robert Baden-Powell, com a intenção de desenvolver o jovem, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra e a prática do trabalho em equipe, da vida ao ar livre, fazendo com que o jovem se torne um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina.

O Grupo Escoteiro Grifo Caçador busca, em parcerias com outras instituições, guiar esse processo de aprendizagem dos jovens para concretizar os desejos do fundador deste movimento. Buscando a

formação de um jovem atuante na sociedade, preparado para a vida em equipe, com responsabilidades, respeito e disciplina.

Fonte: Diógenes Branco – Assessoria Grupo Escoteiro Grifo Caçador Atibaia (SP)