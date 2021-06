Guarda Municipal de Atibaia coíbe aglomerações no pouso de voo livre

No último fim de semana, equipes da GCM atuaram na área do Pouso de Voo Livre, uma das regiões mais procuradas em Atibaia para lazer e diversão. Com grande movimentação de pessoas, principalmente aos finais de semana, o local é fonte de preocupação para a Administração Municipal, considerando o enfrentamento à pandemia de Covid-19 na cidade.

Dessa forma, para reduzir o número de frequentadores do local e evitar aglomerações, a Guarda Civil Municipal compareceu em peso ao Pouso de Voo Livre, com diversas viaturas e agentes, e realizou abordagens, vistorias e rondas.

Guarda Civil Municipal – GCM (Foto: Prefeitura de Atibaia)

Além disso, a GCM impediu um roubo (Art. 157) em andamento no bairro Alvinópolis. Na noite de terça-feira (15), durante patrulhamento preventivo pela cidade, uma equipe da Guarda Civil Municipal recebeu informações via rádio de que um roubo de motocicleta havia acabado de acontecer na Avenida Dona Gertrudes, inclusive com menção de o criminoso estar armado.

A equipe fez contato pessoal com a vítima do roubo, que informou o emplacamento de seu veículo. Rapidamente o Centro de Operações e Inteligência – COI, por meio de busca pelo sistema de monitoramento, apontou à equipe da GCM o destino tomado pela motocicleta roubada.

Uma equipe do Grupamento de Apoio com Motocicleta (GAM) se deslocou para o bairro Caetetuba, onde avistou uma motocicleta – pela Avenida Jerônimo de Camargo, em alta velocidade e no contrafluxo do tráfego – identificada como o veículo produto do roubo registrado.

A equipe da GCM deu início à perseguição à motocicleta roubada e, alguns metros adiante, já conseguiu alcançar e deter o criminoso, que ainda passou por revista pessoal, no entanto nada de ilícito foi encontrado com ele.

Na sequência, a motocicleta e o criminoso foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a vítima compareceu e reconheceu o autor do roubo. Um boletim de ocorrência foi registrado, o criminoso foi colocado à disposição da Justiça e a motocicleta devolvida ao seu legítimo proprietário.

