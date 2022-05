Homem é preso após assalto no Escadão em Atibaia

Um homem foi preso depois de um assalto na manhã de domingo (29) em Atibaia (SP). O crime foi flagrado por câmeras de segurança da prefeitura.

Homem é preso após assalto em Atibaia (Foto: Reprodução)

O crime aconteceu no início da manhã, quando um jovem passava por uma escadaria – ponto turístico da cidade – e foi abordado pelo homem. O assaltante rouba a mochila com os pertences e depois deixa o local.

O ponto é monitorado pelas câmeras de segurança da prefeitura e com as imagens a guarda municipal foi acionada e o homem preso em flagrante. De acordo com os agentes, ele já tinha passagem pela polícia.

Fonte: G1.globo.com