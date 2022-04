Homem é preso com cocaína embalada com símbolo de rede social em Atibaia

Um homem de 44 anos foi preso na tarde desta terça-feira (19) com dez tijolos com pasta base de cocaína na rodovia Fernão Dias no trecho de Atibaia (SP). A droga estava embalada com o símbolo de uma rede social.

Homem é preso com pasta base de cocaína embalada com símbolo de rede social na rodovia Fernão Dias em SP (Foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele era passageiro em um ônibus que saiu de São Paulo com destino à cidade de Januária (MG).

Ele disse que visitaria uma tia na cidade, mas que não tinha bagagem. No entanto, os policiais encontraram no banco dele uma mochila com os tijolos da droga.

Ao ser questionado ele confessou que pegou os pacotes no terminal do Tietê e que receberia R$ 1 mil para entregar ela a um desconhecido na cidade mineira.

O homem foi preso e levado à delegacia de Atibaia.

Fonte: G1.globo.com