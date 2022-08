IBGE inicia coleta de dados para Censo 2022 em Atibaia

Começou na última segunda-feira, 1º de agosto, na cidade de Atibaia a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os recenseadores vão percorrer todo o território de Atibaia, com o objetivo de visitar todos os domicílios do município, nos bairros urbanos e rurais.

Ao todo, são 122 recenseadores, 11 supervisores e 2 agentes censitários municipais responsáveis pelos dois postos de coleta – um no bairro Imperial e outro no Centro de Atibaia. O Censo estava planejado para 2020, mas foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. O questionário básico demora de 5 a 10 minutos para ser respondido e os recenseadores estão orientados a realizar as visitas das 7h às 20h e também durante o fim de semana, até o final de outubro. Para segurança do morador, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site https://respondendo.ibge.gov.br/ ou pelo telefone 0800 721 8181 .

(Foto: Reprodução / FAEPE)

O Censo é importante para definição do Fundo de Participação dos Municípios, pelo qual o município recebe verbas públicas da União para investimentos em saúde, educação e segurança. Portanto, a participação dos moradores é fundamental para a cidade ser contemplada com precisão.

Todas as etapas do Censo 2022, incluindo as provas, os treinamentos e a coleta dos dados, seguirão protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Além dos procedimentos de segurança, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento mínimo, o morador terá a opção de responder ao recenseador presencialmente, por telefone ou ainda preencher o questionário pela internet. De acordo com o IBGE, de qualquer forma o recenseador terá que ir ao domicílio, seja para realizar a entrevista no local, para obter o telefone do morador ou ainda para fornecer o link e a chave de acesso ao questionário de maneira que o próprio morador o preencha pela internet.

O Censo Demográfico constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. Serão investigados cerca de 75 milhões de domicílios particulares permanentes, segundo o IBGE. O Questionário Básico da pesquisa conta com 26 questões e investiga as principais características do domicílio e dos moradores. Além disso, uma parcela dos domicílios é selecionada para responder ao questionário da Amostra, que conta com 77 questões.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia