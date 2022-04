Idosa de 62 anos é morta durante tentativa de assalto a casa em Atibaia

Uma idosa de 62 anos foi morta vítima de um latrocínio nesta segunda-feira (4) em Atibaia (SP). O crime aconteceu no início da manhã em um imóvel no bairro Jardim Siriema.

De acordo com a polícia, os criminosos invadiram a casa onde a idosa morava com o filho. Os dois perceberam a ação e se abrigaram em um quarto.

Sede da Polícia Civil em Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia)

Os bandidos perceberam a ação e passaram a chutar a porta para invadir o cômodo e render as vítimas. Um dos criminosos atirou na porta. A bala ultrapassou a porta e atingiu a vítima no peito. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após a ação, os assaltantes saíram levando o carro da idosa, que foi abandonado uma rua a poucos metros do local do crime.

O caso foi registrado como latrocínio e é investigado pela polícia. Os agentes vão apurar se há registro de câmera de segurança na região que possa ajudara a identificar os criminosos. Até a publicação, ninguém havia sido preso.

Fonte: G1.globo.com