Inmet faz novo alerta para tempo seco nesta quinta-feira (22) na região

A quinta-feira será de tempo seco mais uma vez no Vale do Paraíba e na região bragantina. Nesta quarta (21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para a baixa umidade relativa do ar na região.

O alerta emitido pelo Inmet é o ‘amarelo’, que representa perigo potencial. Ele é válido das 11h às 19h desta quinta-feira (22) e abrange 33 das 46 cidades que compõem a região, incluindo Atibaia (veja a lista mais abaixo).

(Imagem Ilustrativa de Ant Rozetsky por Unsplash)

Segundo o Inmet, com o alerta, a expectativa é que a umidade relativa do ar nas cidades da região varie entre 20% e 30% durante o dia. O perigo potencial, no entanto, representa baixos riscos à saúde e de incêndios florestais. Veja as cidades com alerta para o tempo seco:

Aparecida

Arapeí

Areias

Atibaia

Bom Jesus dos Perdões

Bragança Paulista

Caçapava

Cachoeira Paulista

Campos do Jordão

Canas

Cruzeiro

Guaratinguetá

Igaratá

Jacareí

Joanópolis

Lavrinhas

Lorena

Monteiro Lobato

Nazaré Paulista

Pindamonhangaba

Piquete

Piracaia

Potim

Queluz

Roseira

Santo Antônio do Pinhal

São Bento do Sapucaí

São José do Barreiro

São José dos Campos

Silveiras

Taubaté

Tremembé

Vargem

Para os dias de tempo seco, a orientação do Inmet é que as pessoas bebam bastante líquido e evite desgaste físico nas horas mais secas do dia, além de exposição ao sol também nesses horários.

Em caso de emergência ou mais informações, os moradores podem ligar para o Corpo de Bombeiros (pelo telefone 193) ou para a Defesa Civil (pelo telefone 199).

Fonte: G1.globo.com