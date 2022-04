Inscrições para curso de pães e salgados fitness estão abertas

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e em parceria com o Sebrae, abriu as inscrições para o curso gratuito de pães e salgados fitness. São 40 vagas disponíveis, voltadas às pessoas inscritas no CADÚnico, visando o aperfeiçoamento profissional e geração de renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade social do município.

(Imagem Ilustrativa de SatyaPrem por Pixabay)

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link bit.ly/3jX2e2I. O curso terá início no dia 16 de maio e será realizado no Núcleo de Inclusão Produtiva, no Jardim Cerejeiras, em duas turmas diferentes: segunda e quarta das 13h às 17h, nos dias 16, 18, 23, 25 e 30 de maio ou terça e quinta das 13h às 17h, nos dias 17, 19, 24, 26 e 31 de maio.

Com foco na geração de trabalho e renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Núcleo de Inclusão Produtiva é voltado à formação e desenvolvimento de pessoas atendidas pelo Cadastro Único para Programas Socias (CADÚnico), promovendo ações formativas que ajudam a identificar, desenvolver e aperfeiçoar habilidades e competências que possibilitem, por meio do empreendedorismo e empregabilidade, superar processos de exclusão social.

SERVIÇO

CURSO DE PÃES E SALGADOS FITNESS

Data: de 16 a 31 de maio em duas turmas diferentes

Horário: das 13h às 17h

Local: Núcleo de Inclusão Produtiva – Rua Gonçalves Dias, 265. Jardim Cerejeiras

Inscrições: bit.ly/3jX2e2I

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia