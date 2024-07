Inscrições para o Programa Cozinha Sustentável serão abertas no dia 22 de julho

As inscrições para o Programa Cozinha Sustentável têm inicio no próximo dia 22 de julho. Os encontros acontecem na última terça-feira de cada mês, divididos em duas turmas, uma no período da manhã com inicio as 9h e outra no período da tarde, com inicio as 13h.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Confira abaixo a programação completa das oficinas:

Julho – 30/07

Manhã: Comidas Mexicanas

Tarde: Saladas

Agosto – 27/08

Manhã: Cupcake

Tarde: Bolo de pote sem ultraprocessados

Setembro – 24/09

Manhã: Empanadas

Tarde: Tortas

Outubro – 29/10

Manhã: Esfiha

Tarde: Antepastos

Novembro – 26/11

Manhã: Pães

Tarde: Lanches

Dezembro – 17/12

Manhã: Nhoque

Tarde: Ceia de Natal

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no Núcleo de Inclusão Produtiva, localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 265, Jardim Cerejeiras, ou pelo WhatsApp (11) 97443-8930.

Lembrando que para se inscrever no programa é necessário ser residente no município, ter idade igual ou superior a 18 anos, além disso, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), possuem preferência no momento da inscrição, vale ressaltar que as vagas são limitadas.

Confira abaixo as datas da abertura das inscrições:

Agosto: 19/08

Setembro: 16/09

Outubro: 21/10

Novembro: 18/11

Dezembro: 09/12

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia