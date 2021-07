Inscrições para programa gratuito do SEBRAE “Agente Local de Inovação” estão abertas

Empresas de Atibaia interessadas em inovar e desenvolver seu negócio ganharam uma excelente oportunidade para atingir esse objetivo. Estão abertas as inscrições para o programa gratuito do SEBRAE Agente Local de Inovação – ALI Brasil Mais, que irá assessorar a empresa por 4 meses, com visitas presenciais, em iniciativa que conta com a parceria da Prefeitura de Atibaia visando fortalecer os negócios no município.

(Imagem Ilustrativa: StartupStockPhotos / Pixabay)

As inscrições vão até 17 de julho pelo endereço www.gov.br/brasilmais . Ao fazer a inscrição, um Agente Local de Inovação entrará em contato e agendará o primeiro atendimento. O programa é destinado a microempresas (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) e as vagas são limitadas.

Os agentes irão auxiliar as empresas a identificar suas principais necessidades, buscando soluções inovadoras que ajudarão a aumentar o faturamento e reduzir os custos. Não são palestras ou cursos, mas sim o atendimento individual do agente que vai assessorar o empresário na busca por inovações na empresa.

Mais informações SEBRAE AQUI ATIBAIA

R. Castro Fafe, nº 295, Centro – (11) 4414-7800, opção 08 ou (11) 94120-3804 – sebraeaquiatibaia@gmail.com

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia