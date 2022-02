Jogador de futebol é condenado a sete anos de prisão por matar ciclista atropelado em Atibaia

O jogador de futebol Gabriel Seghimatz Oliveira foi condenado em um júri popular nesta terça-feira (8) a sete anos de prisão por matar atropelado o ciclista Anderson Fidelis, em 2018, em Atibaia (SP). Ele ganhou o direito de recorrer da sentença em liberdade.

(Bicicleta que Anderson usava, após o acidente — Foto: Reprodução/ G1)

A defesa dele foi procurada pelo g1, mas não retornou até a publicação da reportagem.

O jogador estava embriagado quando avançou no acostamento da Fernão Dias, matou o jovem atropelado e depois tentou fugir.

Gabriel Seghimatz Oliveira jogava pelo Primavera, clube de Indaiatuba, à época do acidente. Ele é morador de Mairiporã e dirigia na Fernão Dias quando no trecho de Atibaia avançou no acostamento com o carro de luxo que dirigia e atingiu um ciclista.

A vítima, Anderson Fidelis, 20 anos, foi arremessada e morreu no local do acidente. Após a batida, Gabriel tentou fugir, mas foi perseguido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e preso. Após a prisão, ele confessou estar alcoolizado. Apesar disso, recebeu a liberdade e respondeu ao processo fora da prisão.

Anderson deixou a família, pai, mãe e uma irmã. Após a sua morte, a família soube ainda que ele tinha uma companheira e que estava grávida. A mãe da menina, de pouco mais de dois anos, pede a família do motorista indenização pela morte.

Fonte: G1.globo.com