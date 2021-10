José Lucas é interditada nesta quinta-feira (28) para obras de revitalização

A Rua José Lucas, entre as igrejas Matriz e do Rosário, será interditada nesta quinta, dia 28 de outubro, informa a Secretaria Municipal de Obras Públicas. O trânsito será interditado para que uma empresa de telefonia e internet da cidade possa providenciar adequação à nova infraestrutura que está sendo implantada no local, substituindo o cabeamento aéreo por rede subterrânea.

Rua José Lucas (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A tradicional rua do centro histórico passa por obras de revitalização que vão promover o enterramento dos fios e cabos, garantindo mais segurança e beleza à tradicional rua do centro histórico. Além de contribuir com a revitalização urbana ao minimizar a poluição visual, a rede subterrânea reduz o risco de acidentes e de rompimento da fiação, diminui os furtos e ligações clandestinas e ainda melhora a acessibilidade, dado que a remoção dos postes diminui o número de obstáculos nas calçadas.

De acordo com o Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está prevista a execução, na quinta-feira (28), da abertura de vala para instalação da tubulação subterrânea e, no mesmo dia, o fechamento com recomposição do paralelepípedo. Na sexta (29), a empresa concluirá a obra com o acabamento das pedras drenantes nas calçadas, não sendo necessária a interdição da rua.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia