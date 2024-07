Jovem de 20 anos morre afogado enquanto nadava com amigo em lago de Atibaia

Um jovem de 20 anos morreu afogado em um lago, neste domingo (21), em Atibaia, no interior de São Paulo.

Segundo o registro do boletim de ocorrência, a vítima é o jovem Vitor Pablo José de Jesus. O acidente aconteceu por volta das 15h, em um lago que fica dentro de um loteamento na região do bairro Jardim Cerejeiras.

(Imagem Ilustrativa: Pixabay)

Consta no boletim de ocorrência que Vitor Pablo foi com um amigo nadar no lago durante a tarde de domingo e que tinha comentado com o colega que sabia nadar, mas logo quando entrou na água ficou estático, começou a se debater e desapareceu na água.

O amigo relatou para a polícia que tentou salvar o jovem, mas não conseguiu. Ele chegou a pedir ajuda para pessoas que passaram pelo local e também acionou o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros conseguiram retirar o jovem da água e encaminhá-lo para um pronto-socorro da cidade, mas Vitor Pablo José de Jesus não resistiu e morreu.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, essa foi a primeira vez que os amigos tinham ido nadar juntos.

O caso foi registrado como morte acidental na Polícia Civil. O corpo da vítima passou por exames de necropsia e toxicológicos antes de ser liberado para o velório. O caso deve ser investigado.

Fonte: G1.globo.com