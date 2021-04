Mais 3 mortes por Covid-19 são confirmadas e 1 óbito suspeito é registrado em Atibaia

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde nesta quinta-feira, dia 8 de abril, Atibaia registrou mais 3 mortes por Covid-19 e 1 óbito que entrou para a lista de suspeitos, totalizando 197 mortes em decorrência da doença e 8 óbitos em investigação. O óbito suspeito é de um homem de 61 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 28 de março e faleceu ontem (7).

As mortes confirmadas são de 3 mulheres, com 78, 65 e 57 anos de idade que estavam internadas na enfermaria da Santa Casa da cidade. A idosa de 78 anos era portadora de doença de base, foi internada no último dia 29 e faleceu no dia 1º de abril, sendo a 195ª morte registrada. O 196º óbito confirmado estava na lista de suspeitos e foi de uma mulher sem doença de base que tinha sido internada no dia 30 de março e faleceu na segunda-feira (5). A 197ª morte registrada foi da mulher de 57 anos, internada também no dia 30 e que faleceu ontem (7).

(Imagem Ilustrativa de toufik hadjadj por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 8 de abril:

Notificações: 14.332

Descartados: 7.085

Confirmados: 7.099

Recuperados: 6.034

Em investigação: 148

Óbitos confirmados: 197

Óbitos suspeitos: 08

Ocupação dos leitos – nº de pacientes internados / nº de leitos (taxa de ocupação)

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

– Hospital Albert Sabin – 15 / 21 (71%)

– Hospital Novo Atibaia – 11 / 21 (52%)

UTI:

– Hospital Albert Sabin – 12 / 19 (63%)

– Hospital Novo Atibaia – 18 / 24 (75%)

Leitos contratados

Enfermaria:

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

UTI:

– Santa Casa de Socorro – 1 / 1 (100%)

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

Leitos da rede pública

Enfermaria:

– Santa Casa de Atibaia – 5 / 5 (100%) – 4 leitos em enfermaria Covid e 1 leito geral disponibilizado para atender os pacientes com suspeita de Covid que aguardam resolução via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)

UTI:

– Santa Casa de Atibaia – 8 / 13 (61%) – 12 leitos emergenciais de retaguarda de UTI que aguardam resolução via CROSS

Regionais

Enfermaria:

– Santa Casa de Bragança Paulista: 30 / 30 (100%)

UTI:

– HUSF: 16 / 16 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 23 / 23 (100%)

– Santa Casa de Socorro: 7 / 7 (100%)

Pacientes na fila CROSS

Enfermaria: 3

UTI: 5

Relação de casos confirmados:

7025º: Homem, 57 anos – Recuperado;

7026º: Homem, 69 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

7027º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

7028º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

7029º: Homem, 24 anos – Recuperado;

7030º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

7031º: Mulher, 67 anos – Assintomático;

7032º: Homem, 42 anos – Recuperado;

7033º: Homem, 51 anos – Em Isolamento Social;

7034º: Homem, 67 anos – Em Isolamento Social;

7035º: Homem, 72 anos – Assintomático;

7036º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

7037º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

7038º: Homem, 54 anos – Assintomático;

7039º: Homem, 18 anos – Assintomático;

7040º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

7041º: Mulher, 29 anos – Assintomático;

7042º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

7043º: Mulher, 54 anos – Em Isolamento Social;

7044º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

7045º: Mulher, 57 anos – Óbito;

7046º: Mulher, 65 anos – Óbito;

7047º: Mulher, 78 anos – Óbito;

7048º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

7049º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

7050º: Homem, 58 anos – Enfermaria Santa Casa de Atibaia;

7051º: Homem, 25 anos – Recuperado;

7052º: Homem, 40 anos – Recuperado;

7053º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

7054º: Homem, 65 anos – Recuperado;

7055º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

7056º: Homem, 1 anos – Recuperado;

7057º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

7058º: Homem, 32 anos – Recuperado;

7059º: Homem, 48 anos – Recuperado;

7060º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

7061º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

7062º: Mulher, 15 anos – Recuperado;

7063º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

7064º: Homem, 31 anos – Recuperado;

7065º: Homem, 32 anos – Assintomático;

7066º: Homem, 73 anos – Em Isolamento Social;

7067º: Mulher, 49 anos – Assintomático;

7068º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

7069º: Mulher, 75 anos – Em Isolamento Social;

7070º: Mulher, 6 anos – Assintomático;

7071º: Mulher, 37 anos – Assintomático;

7072º: Homem, 63 anos – Assintomático;

7073º: Homem, 39 anos – Assintomático;

7074º: Homem, 62 anos – Assintomático;

7075º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

7076º: Mulher, 20 anos – Em Isolamento Social;

7077º: Homem, 12 anos – Assintomático;

7078º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

7079º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

7080º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

7081º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

7082º: Mulher, 49 anos – Recuperado;

7083º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

7084º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

7085º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

7086º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

7087º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

7088º: Homem, 13 anos – Em Isolamento Social;

7089º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

7090º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

7091º: Homem, 75 anos – Em Isolamento Social;

7092º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

7093º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

7094º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

7095º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

7096º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

7097º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

7098º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

7099º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia