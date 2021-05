Mais 6 mortes por Covid-19 são registradas nesta terça-feira (11) em Atibaia

Mais 6 mortes por Covid-19 foram registradas em Atibaia nesta terça-feira, dia 11 de maio. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o 239º óbito registrado na cidade foi de uma idosa de 76 anos. Portadora de doença de base, ela foi internada na Santa Casa de Bragança Paulista no dia 11 de março e faleceu no dia 15 do mesmo mês. A morte de um homem de 48 anos, sem doença de base, que faleceu na Santa Casa de Atibaia no último dia 4 foi o 240º óbito registrado. A 241ª morte confirmada foi de um homem de 83 anos, com doença de base, que faleceu em casa na sexta-feira (7).

As mortes de uma mulher de 63 anos, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no sábado (8), de um homem de 62 anos – internado na UTI do AME Campinas na quarta-feira (5) – e de um homem de 82 anos internado na enfermaria do hospital Albert Sabin desde 14 de março foram a 242ª, 243ª e 244ª mortes registradas. Os 2 idosos não tinham doença de base, apenas a mulher, e todos os 3 morreram ontem (10).

(Imagem Ilustrativa de toufik hadjadj por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 11 de maio:

Notificações: 16.277

Descartados: 8.066

Confirmados: 8.077

Recuperados: 6.939

Em investigação: 134

Óbitos confirmados: 244

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 61%

Hospital Novo Atibaia – 14%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 31%

Hospital Novo Atibaia – 62%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

UTI:

HUSF: 93%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0

Enfermaria: 3

Relação de novos casos confirmados:

8063º: Homem, 39 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

8064º: Homem, 62 anos – UTI Hospital Bragantino;

8065º: Homem, 61 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8066º: Homem, 63 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8067º: Mulher, 61 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8068º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

8069º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

8070º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

8071º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

8072º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

8073º: Homem, 82 anos – Óbito;

8074º: Homem, 48 anos – Óbito;

8075º: Homem, 62 anos – Óbito;

8076º: Mulher, 76 anos – Óbito;

8077º: Homem, 83 anos – Óbito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia