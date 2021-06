Mais fiscalização: Prefeitura de Atibaia intensifica ações para o combate à Covid-19

Entre os dias 17 e 20 de junho a Prefeitura realizou 227 ações de fiscalização garantir medidas de proteção contra a Covid-19. Entre elas, um estabelecimento foi interditado, 125 vistoriados nos plantões fiscais e uma autuação efetuada. As ações foram executadas em diversos bairros da cidade pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) com apoio da Guarda Civil Municipal.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Prefeitura de Atibaia continua reforçando as ações de fiscalização em locais públicos, festas clandestinas, restaurantes, bares e comércios com o objetivo de conter a proliferação da Covid-19, após determinação do prefeito Emil Ono. Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito fez um apelo ao comércio e à população para que cumpram as medidas necessárias de forma a evitar medidas mais duras e restrições no funcionamento das atividades econômicas. Funcionamento com limite de 40% da capacidade do estabelecimento, distanciamento social, uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel e fechamento até 21h, com tolerância máxima de mais 1 hora para encerramento, respeitando os alvarás de funcionamento, são as principais regras estabelecidas aos comércios em geral.

Parte das ações de fiscalização foram realizadas após denúncias da população com 42 via grupo de WhatsApp e oito pela Ouvidoria. As equipes também realizaram 38 orientações e informações quanto à legislação, além de notificações.

Para realizar uma denúncia, utilize o canal “Atibaia Contra Aglomeração”, exclusivo para o uso na plataforma WhatsApp por meio de mensagens pelo número (11) 9.9860-9132 – específico para assuntos relacionados a Covid-19 com recebimento de denúncias ligadas à concentração de pessoas tanto em espaços públicos, como praças, parques e áreas de esportes e lazer, quanto em espaços particulares (propriedades privadas). O canal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 23h e aos finais de semana das 12h às 23h, o mesmo horário que a fiscalização atua na cidade. Vale lembrar que as denúncias também podem ser feitas pelo Programa Atibaia Sem Papel (Ouvidoria e Protocolos).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia