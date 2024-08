Moradores da região têm direito à tarifa social de energia; veja como aderir

Quase 35 mil moradores do Vale do Paraíba e região bragantina atendidos pela concessionária de energia Elektro podem aderir à tarifa social. A empresa é responsável pelo fornecimento de energia elétrica atende 23 cidades.

O maior número de pessoas com direito a esse benefício está em Ubatuba, Atibaia e Ilhabela. Veja a lista abaixo:

Ubatuba: 8.663

Atibaia: 5.783

Ilhabela: 2.615

Campos do Jordão: 1.930

Paraibuna: 1.840

Cunha: 1.802

Bom Jesus dos Perdões: 1.642

Piracaia: 1.642

Nazaré Paulista: 1.445

Bananal: 766

São Luiz do Paraitinga: 748

Joanópolis: 678

Piquete: 580

São Bento do Sapucaí: 548

Santo Antônio do Pinhal: 496

Natividade da Serra: 484

Silveiras: 466

Redenção da Serra: 463

Lavrinhas: 461

Queluz: 428

São José do Barreiro: 399

Areias: 340

Arapeí: 266

Para ter direito à tarifa social, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único e ter uma renda familiar de meio salário mínimo por pessoa (R$ 706). Famílias com idosos ou pessoas com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social também tem direito.

Como solicitar?

A solicitação da Tarifa Social pode ser feita por meio do WhatsApp da Neoenergia Elektro pelo telefone 19 2122 16 96, site da concessionária, pelo 0800 701 01 02 e nas lojas presenciais de atendimento. É necessário informar a numeração do NIS

Quem já está inscrito na Tarifa Social de Energia Elétrica deve manter os dados atualizados junto ao Ministério da Cidadania. Para realizar esta atualização, os consumidores devem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do seu município. Para maiores informações, clique aqui.

