Nova campanha “Tampinha do Bem” será iniciada com o objetivo de doar panetones na época natalina

Com o sucesso da Campanha de Inverno, o Fundo Social de Solidariedade continua a campanha beneficente e permanente de arrecadação de tampinhas de plástico em diversos pontos do município. Dessa vez, o objetivo será de trocá-las por panetones.

(Imagem Ilustrativa: Silas Camargo Silão por Pixabay)

O Fundo Social, liderado pela primeira-dama Tamy Ono, assim como na campanha de inverno, pretende repassar as tampinha arrecadadas a uma empresa parceira, a Lar Plásticos, que recolherá e as reverterá em panetones que serão doados a famílias em situações de vulnerabilidade de Atibaia. Serão disponibilizados 250 pontos de arrecadação, os mesmos utilizados na Campanha de Inverno 2021.

A reciclagem de tampinha tem o objetivo de promover ações de conscientização do meio ambiente, proporcionando sustentabilidade social, ambiental e econômica, através de uma simples atitude.

Mais informações podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade, que fica na Av. São João, nº 613 (no cruzamento com a Av. Jerônimo de Camargo), ou no telefone (11) 4412-8220.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia