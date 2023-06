Nova unidade do Sebrae Aqui Atibaia será instalada no Jardim Imperial

Na quinta-feira, dia 29 de junho, às 15h, será inaugurada a segunda unidade do Sebrae Aqui Atibaia. Instalada no Jardim Imperial, ela deverá descentralizar o atendimento e ampliar o alcance dos serviços, além de oferecer uma gama de oportunidades aos empreendedores, como suporte e auxílio, com orientações personalizadas para cada tipo de negócio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os atendimentos nas unidades são ofertados de forma gratuita, com orientações sobre abertura e desenvolvimento de empresas (MEI, ME e EPP), serviços para MEI, realização de palestras, oficinas e cursos para quem já tem ou deseja ter uma empresa.

Serviço

Inauguração da segunda unidade do Sebrae Aqui Atibaia

Data: 29 de junho

Horário: 15h

Local: Av. Imperial, 1185 – Jardim Imperial

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia