Nove bairros de Atibaia têm abastecimento de água suspenso nesta segunda e terça-feira

O abastecimento de água em nove bairros de Atibaia será suspenso nesta segunda (25) e terça-feira (26) para a manutenção de uma adutora no bairro Recreio Estoril. O objetivo, segundo a prefeitura, é melhorar o sistema de água da cidade.

(Imagem Ilustrativa: Henryk Niestrój por Pixabay)

Na segunda-feira, a interrupção do abastecimento será a partir das 7h, com previsão de regularização após as 12h. Na terça-feira, a interrupção também começa às 7h, mas se normaliza somente depois das 16h.

Confira os bairros que terão o abastecimento de água interrompido durante os dois dias:

Estância Parque

Jardim. Trevo

Parque Garças I, Il e III

Residencial Maranguape

Jardim. Brogota

Avenida São João (B. Ponte)

Mato Dentro

O retorno do abastecimento será gradativo em cada local. A prefeitura da cidade recomenda que nos dias em que a manutenção estiver acontecendo, o registro de água deve ser fechado para que não entre água turva na tubulação.

Fonte: G1.globo.com