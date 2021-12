Operação apreende cerca de 40 kg de explosivos em ônibus na Fernão Dias em Atibaia

Cerca de 40 kg de explosivos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e pela Guarda Civil Municipal na manhã desta quarta-feira (22), na altura do km 47 da Rodovia Fernão Dias, em Atibaia (SP).

Explosivos são apreendidos na rodovia Fernão Dias, em Atibaia (Foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal de Atibaia)

De acordo com a GCM, a apreensão foi feita por volta das 10h20, durante uma fiscalização em um ônibus. A ação faz parte de uma operação conjunta chamada “RodoVida”.

Os policiais fizeram uma vistoria nas malas que estavam no veículo e encontraram uma caixa. Nela foram localizados alguns explosivos que, de acordo com a GCM, podem ser utilizados em assaltos a bancos. As buscas continuaram e foi encontrada mais uma caixa, com outros explosivos.

Segundo a GCM, o motorista do ônibus foi questionado pelos agentes e disse que essa caixa não pertencia a um passageiro, mas, que foi postada por uma pessoa na Bahia para ser entregue em São Paulo. A Polícia Civil foi acionada e vai iniciar investigação para encontrar o dono dos explosivos.

Fonte: G1.globo.com