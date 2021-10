Operação de limpeza no Lago do Major interdita parcialmente pista de caminhada

A Secretaria de Serviços de Atibaia informou que, em virtude do desassoreamento do Lago do Major, será realizada operação de limpeza da cacimba lateral, sendo necessária a interdição parcial da pista de caminhada no local dos serviços, a partir desta sexta-feira (29). A previsão é que os trabalhos durem cerca de 20 dias.

As obras de desassoreamento no Lago do Major estão em fase final, com dois terços já concluídos. Nesta etapa final, um dos serviços a serem realizados é a utilização de uma escavadeira com braço extensor no lago para limpeza da cacimba ao lado da ponte e o restante de resíduos.

Os serviços de desassoreamento de lagos foram intensificados em Atibaia com o objetivo de prevenir enchentes decorrentes do transbordamento na época de chuva, que podem causar muitos transtornos. Por isso soluções de dragagem, confinamento e disposição de sedimentos – como lodo, areia e efluentes – são importantes para aumentar o volume útil dos cursos de água.

O descarte irregular de lixo e entulho à beira dos rios e córregos provoca transbordamentos e polui os cursos d´água. Sendo assim, a participação da população na destinação correta de resíduos sólidos é fundamental para o bem-estar de todos e para a revitalização do meio ambiente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia