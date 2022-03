Palestra de marketing gratuita para pequenos empreendedores será realizada dia 16

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza na próxima quarta-feira (16) uma palestra de marketing com o tema “Cinco dicas para alavancar as vendas da sua empresa”. A atividade tem parceria com o Sebrae e acontece na Associação Comercial e Industrial (ACIA), a partir das 19h. Durante o evento, também haverá uma apresentação do Plano de Ações para 2022, visando a melhoria da competitividade das empresas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação será voltada a pessoas jurídicas como MEI (Microempresário individual), ME (Microempresário) e EPP (Empresas de Pequeno Porte). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/11Y6Hp3eOmAibMypJfFWBPzM5Sa3FZwdOC4Mv-VxycfA/edit.

O objetivo do evento é orientar os empresários sobre a utilização de ferramentas de marketing como redes sociais, relacionamento, parcerias e fidelização do cliente, visando ampliar a eficácia do planejamento de vendas, de acordo com o perfil de clientes atendidos, além de melhorar a competitividade e posição da empresa no mercado.

SERVIÇO

Palestra: “Cinco dicas para alavancar as vendas da sua empresa”

Data: 16 de março de 2022

Horário: 19h

Local: Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) – Rua José Píres, nº 239, Centro

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia