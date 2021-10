Parque Edmundo Zanoni reabre nesta quarta-feira (27)

O Parque Municipal Edmundo Zanoni reabre na próxima quarta-feira, 27 de outubro, depois de pouco mais de um mês fechado para a realização de serviços de manutenção. Administrado pela Prefeitura da Estância de Atibaia, o Edmundo Zanoni é uma ótima opção no município para quem busca relaxar, passear em família e apreciar a natureza, entre outras atividades de lazer disponíveis.

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com quase 40 mil m², o Parque Edmundo Zanoni conta com um lago e uma extensa área verde com diversas árvores centenárias, além de paisagismo com várias flores e plantas. Por conta da sua beleza, tranquilidade e paz que oferece aos visitantes, o espaço recebe idosos, adultos, jovens e crianças. Além do contato com a natureza, o parque também tem outras atrações como o Salão do Artesão e o Museu de História Natural Prof. Antonio Pergola, oferecendo também uma opção de lazer e diversão para os pequenos: o parque infantil do Edmundo Zanoni é equipado com escorregadores, balanços, cavalinhos, gangorras e caixa de areia.

A Secretaria de Turismo de Atibaia informa o horário de funcionamento do Parque Municipal Edmundo Zanoni: abertura do portão às 9h e fechamento às 17h45, sendo a permanência no parque permitida até as 18h.

Parque Municipal Edmundo Zanoni

Avenida Horácio Neto, nº 1030, Vila Loanda

Horário – das 9h às 17h45, todos os dias da semana

Entrada gratuita

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia