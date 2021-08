Parque Natural Municipal da Grota Funda continua fechado para visitação

Fechado desde o ano passado devido à pandemia de Covid-19, o Parque Natural Municipal da Grota Funda permanecerá com a visitação suspensa, de acordo com a Prefeitura de Atibaia, em razão de obras de revitalização no local. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto está sendo executado com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) e não há prazo determinado para a reabertura.

Parque Natural Municipal da Grota Funda (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com quase 250 hectares de Mata Atlântica preservada, o Parque está localizado na Serra do Itapetinga. Ainda de acordo com a Prefeitura, a revitalização foi iniciada em 2020, mas as intervenções realizadas eram mais pontuais e o Parque estava fechado por conta das medidas sanitárias de prevenção ao Coronavírus.

Muito frequentado por pesquisadores e pela comunidade acadêmica para fins de pesquisa científica e de campo, até 2019 as visitas aconteciam apenas por agendamento.

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Meio Ambiente, órgão responsável pela gestão da unidade é 4418-7800 (opção 6).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia