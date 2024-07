Passarela construída sobre a Fernão Dias passa a se chamar Bruno Santos Bacci

A passarela de pedestres construída sobre a rodovia Fernão Dias, a BR-381, localizada em Atibaia, recebeu oficialmente o nome de Bruno Santos Bacci. A Lei 14.931, de 2024, foi sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (22) e publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (23).

Passarela localizada no quilômetro 30,2 da Rodovia Fernão Dias, em Atibaia (Foto: Google Maps)

A nova norma é originada do projeto de lei (PL 6.154/2023) proveniente da Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) no final do mês passado.

A proposta recebeu parecer favorável do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e é uma homenagem a Bruno Santos Bacci, que faleceu ao ser atropelado por um veículo quando tentava atravessar a Rodovia Fernão Dias. Ele tinha 13 anos de idade.

Fonte: Agência Senado