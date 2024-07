Polícia Militar de SP apreende grande quantidade de drogas em Atibaia

Na tarde do último sábado (6), policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior estavam em patrulhamento, quando receberam uma denúncia anônima sobre o armazenamento de drogas em um apartamento em Atibaia.

(Foto: Polícia Militar do Estado de São Paulo)

Com o apoio de outras equipes, os policiais se dirigiram ao local para averiguação. Ao chegarem, observaram duas pessoas, um homem e uma mulher, subindo as escadas do edifício.

Os policiais abordaram os dois, e o abordado, menor de idade, confirmou a existência de drogas no apartamento. A moradora permitiu a entrada da equipe, que foi levada até o quarto onde a droga estava armazenada, dentro de uma mochila.

No total, foram apreendidas 643 porções de cocaína, 1,887 kg de maconha, embalagens vazias, uma balança de precisão, adesivos de identificação e dois aparelhos celulares.

O adolescente infrator, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Atibaia/SP.

Fonte: Comunicação Social PMESP