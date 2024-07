Polícia recupera R$ 400 mil em artigos de luxo e prende dupla suspeita de roubo a casa em Atibaia

Dois homens suspeitos de assaltar uma casa em Atibaia (SP) foram presos na manhã da última sexta-feira (28), nas cidades de Campinas (SP) e Sumaré (SP). Com eles, os policiais recuperaram ao menos R$ 400 mil em artigos de luxo, incluindo bolsas, roupas, bebidas e relógios.

O crime ocorreu no dia 22 de junho e foi registrado por câmeras de monitoramento. Nas imagens é possível ver quando os suspeitos levam a vítima para o andar superior do imóvel e, em seguida, procuram por objetos que pudessem ser levados.

Polícia recupera R$ 400 mil em artigos de luxo e prende dupla suspeita de roubo a casa no interior de São Paulo (Foto: Polícia Civil / Divulgação)

Segundo informações da Polícia Civil, durante o assalto um dos homens ficou ao telefone com uma mulher que dava orientações sobre o que poderia ser roubado. Essa suspeita, que é a esposa dele, teria frequentado a casa da vítima dias antes se passando por cliente.

“Segundo relato da vítima, eles permaneceram durante horas no interior da residência. Mantiveram as vítimas em cárcere, até que eles pudessem identificar os objetos de interesse, de valor, que pudessem ser subtraídos. Isso agrava a situação do roubo”, pontuou o delegado Luis Fernando de Oliveira.

Os dois foram presos nas próprias casas. Um deles, detido em Campinas, estava com uma arma de fogo que teria sido usada no momento do roubo. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal e também deve responder por acessório restrito, pois estava com um silenciador.

Os investigadores ainda buscam por um terceiro suspeito e apuram detalhes sobre participação da falsa cliente no crime. Parte dos objetos roubados não foram encontrados e a polícia deve apurar se foram revendidos.

Fonte: G1.globo.com