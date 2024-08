População de Atibaia sobe para 166 mil habitantes, segundo dados atualizados do IBGE

A população da região bragantina é estimada em 442.462 habitantes, segundo novos dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estimativa, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.

Vista Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Veja os números por cidade:

Atibaia: 166.043

Bom Jesus dos Perdões: 22.501

Bragança Paulista: 184.634

Joanópolis: 13.095

Nazaré Paulista: 18.620

Piracaia: 26.764

Vargem: 10.805

A projeção representa um número 4% maior do que mostrou a última atualização do Censo de 2022. O número é maior do que a evolução no Estado de São Paulo, que foi de 3,5% mas está abaixo do crescimento no Brasil, que foi de 4,7%.

Números Censo de 2022:

Atibaia: 158.640

Bom Jesus dos Perdões: 21.942

Bragança Paulista: 176.811

Joanópolis: 12.815

Nazaré Paulista: 18.217

Piracaia: 26.029

Vargem: 10.512

Em outubro de 2023, o IBGE, depois de ajustar os números informados na primeira divulgação do Censo, informou que a população da região bragantina era de 425.037.

O Censo é uma contagem de pessoas e domicílios, enquanto as projeções englobam outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade, para estimar a população e servir como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país.

Além disso, são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fundos de participações de estados e municípios — por meio dos quais a União distribui recursos.

Fonte: G1.globo.com