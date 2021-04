Prefeitura de Atibaia alerta sobre golpe da vacina para clonar WhatsApp

A Prefeitura da Estância de Atibaia informa que a campanha de vacinação contra a COVID-19 tem sido usada por criminosos para aplicar golpes e clonar contas de aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram. Numa das versões da nova fraude em circulação, os golpistas se identificam como funcionários da Secretaria Municipal de Saúde ou do Ministério da Saúde e simulam uma suposta pesquisa e um falso agendamento para vacinação contra a Covid-19.

(Imagem Ilustrativa: Webster2703 por Pixabay)

Nas tentativas de golpe envolvendo a vacinação e os nomes da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério da Saúde, ao final do falso contato, os golpistas solicitam um código de confirmação enviado por SMS para o celular da pessoa que é alvo da fraude. O argumento utilizado pelos golpistas é que o código serviria para confirmar no sistema a pesquisa e o agendamento da vacina. Mas, na verdade, esse código de confirmação dá acesso ao WhatsApp da vítima, permitindo aos bandidos ativar o aplicativo de mensagens em outro aparelho celular e clonar a conta. Com isso, eles conseguem se passar pela vítima e pedir empréstimos de dinheiro a parentes e amigos, roubar dados e aplicar outros golpes.

Outra versão procura enganar os usuários de aplicativos mensageiros utilizando um método semelhante, mas em vez de solicitar a chave de confirmação, os criminosos enviam um código de ativação e pedem à vítima que digite essa sequência numérica em seu celular. Esse número tem a função de desabilitar o Whatsapp do aparelho da vítima e habilitá-lo no dispositivo do golpista.

Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde já havia publicado nota em suas redes sociais denunciando tentativas de golpe e a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que não envia ou solicita confirmações de códigos, senhas ou links no processo de agendamento da vacinação contra a Covid-19. O cadastro para organização da imunização em Atibaia é feito pelo site da Prefeitura ou por telefone – saiba mais em http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/duvidas-vacinacao-contra-covid-19/ – e quando o profissional da Secretaria de Saúde entra em contato para marcar a aplicação da vacina, apenas informa dia, horário e local, não solicitando dados pessoais da população.

Como se proteger e o que fazer se cair em um golpe

Temas do cotidiano, tendências, polêmicas, promoções e outros assuntos de interesse geral frequentemente são utilizados por estelionatários como iscas para aplicar golpes. Neste momento delicado em que todos aguardam ansiosamente a sua vez de tomar a vacina, esse tipo de prática criminosa, infelizmente, tem sido cada vez mais frequente. Caso receba essas ligações ou mensagens pelo celular, a orientação é não fornecer nenhum dado e denunciar às autoridades competentes.

Fique atento, busque informações nos canais oficiais e desconfie de ofertas apelativas demais, com promessas extraordinárias. Caso fique em dúvida, consulte os canais de comunicação oficiais do órgão ou da empresa que teria feito o suposto contato. No caso do WhatsApp, segundo especialistas em segurança digital, é recomendável ativar a verificação em duas etapas nas configurações do aplicativo e nunca compartilhar o código de confirmação que chega via SMS.

Caso tenha sido enganado, avise seus contatos telefônicos e procure a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. É possível tentar recuperar a conta desinstalando o aplicativo, baixando novamente na loja de apps do celular e tentando entrar novamente com um novo código de ativação. Outra possibilidade é pedir a desativação temporária da conta através do e-mail support@whatsapp.com , informando o número do celular (com o código do país e o DDD).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia