Prefeitura de Atibaia informa novos horários do Duelo de Motos

O Duelo de Motos, que acontece nesta semana em Atibaia, teve alterações no seu horário a pedido do SporTV. A competição de Motocross Estilo Livre, ou FMX, conta com o apoio da Prefeitura de Atibaia, e será disputada pela sexta vez na cidade, no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais).

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Novos horários

Na quinta-feira (30) o treino livre terá início às 14h, já na sexta-feira (31), os treinos livres acontecerão das 9h às 17h. No sábado (dia 1º) ocorrem os treinos classificatórios, das 9h às 11h, com transmissão ao vivo no SporTV, e os treinos seguem até as 17h. E no domingo (dia 2) a grande competição começa às 9h, com transmissão ao vivo no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Evento solidário

Durante o duelo haverá, no Centro de Convenções, pontos de coleta para arrecadação de leite em pó, água e cobertor, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade para distribuição às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Lista de pilotos

O evento terá a participação de oito pilotos no total, sendo quatro do Brasil e representantes de Estados Unidos, Chile, Colômbia e México. Na relação de estrangeiros estão: o chileno Javier Villegas, bicampeão da prova (2017 e 2022, portanto brigando para manter o título conquistado na última edição); o mexicano Johan Nungaray Rivera, pioneiro e referência da modalidade em seu país; o norte-americano Colby Mathew Gort**;** e o colombiano Esteban Acevedo Sanchez.

Pelo Brasil, os convidados são Gilmar Flores (Joaninha), de Sinop–MT, vice-campeão em 2022; Jonilson Lima (Kiko), de Boa Vista–RO, campeão em 2020; Nicolas Ferreira, de Coxim–MS; Diego Djamdjian, de Bragança Paulista–SP; e Pedro Nougalli, de Ribeirão Preto–SP. Desses, apenas quatro passarão para a final, enquanto o quinto ficará como reserva.

FMX

O Freestyle Motocross – FMX não é corrida e está concentrado apenas na execução de manobras acrobáticas enquanto se salta de moto. O vencedor é escolhido por um grupo de juízes. Os pilotos são pontuados pelo estilo, nível de dificuldade da manobra, melhor uso do percurso e, também, reação dos espectadores, segundo a Confederação Brasileira de Esportes Radicais.

Histórico de títulos nas edições de Atibaia:

2017 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

2019 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2020 – Duelo de Motos em Atibaia – Kiko Silva

2021 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2022 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia