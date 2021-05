Prefeitura de Atibaia promove serviço de visita domiciliar a idosos

A pandemia de Covid-19 e a estratégia de isolamento social atingiram a todos, mas tiveram especial impacto sobre as pessoas idosas. Em muitos casos, a repentina interrupção de atividades rotineiras e o necessário recolhimento domiciliar foram causadores de quadros de depressão e stress, chegando até mesmo a prejudicar capacidades cognitivas e relacionais, o que levou a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a desenvolver um projeto de visita a idosos fragilizados emocionalmente devido à pandemia.

(Imagem Ilustrativa: Candelario Gomez Lopez / Pixabay)

Selecionada por um edital de chamamento público, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Mater Dei contratou 4 psicólogas para a realização das visitas domiciliares, que consistem em encontros quinzenais que buscam reforçar laços de convivência e promover a prática de atividades lúdicas, culturais e de inclusão digital conforme os interesses e as necessidades das pessoas idosas atendidas pelo projeto financiado e monitorado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19, as visitas começaram em abril e, num primeiro momento, priorizaram os idosos que frequentavam o Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) do município e aqueles inscritos no Cadastro Único que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ainda há vagas e podem participar do projeto “Visita Domiciliar ao Idoso” homens ou mulheres com 60 anos ou mais que residam em Atibaia. A inscrição no programa é feita pelo link http://bit.ly/CCTIVisita .

