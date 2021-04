Prefeitura de Atibaia publica decreto autorizando funcionamento de parques, feiras, museus e cinema

No último sábado, 24 de abril, a Prefeitura de Atibaia divulgou novo decreto com atualizações de medidas envolvendo a pandemia, incluindo a autorização do funcionamento do Lago do Major, do Teleférico, e do Parque Municipal Edmundo Zanoni, inclusive as suas atividades internas, desde que observadas as medidas sanitárias de combate à Covid-19. A decisão segue a fase de transição do Plano São Paulo de combate à pandemia, que autoriza a abertura de parques, entre outras medidas.

Decreto autorizou o funcionamento do Parque Municipal Edmundo Zanoni (Foto: Prefeitura de Atibaia)

De acordo com o novo decreto, as feiras livres, a feira de flores e a feira de artesanatos podem funcionar em Atibaia, respeitando o alvará de funcionamento, os protocolos de higiene e o distanciamento social entres as barracas.

Museus e bibliotecas municipais podem reabrir, mas com limite máximo de 25% de sua capacidade, com organização do fluxo de entrada e saída de pessoas, de forma a evitar o contato físico entre elas, além de proibir a entrada e permanência de pessoas que não estiverem usando máscara, entre outras regras. Os cinemas também receberam autorização para funcionar com 25% da capacidade, até 20h, respeitado o protocolo de reabertura do setor de cinemas e as medidas sanitárias.

Ainda segundo o decreto, a visitação aos cemitérios de Atibaia está liberada, no período das 7h às 17h, com limite de 30 pessoas no interior dos cemitérios, mediante a distribuição de senhas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia