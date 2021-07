Prefeitura de Atibaia reforça importância de canal de denúncia contra violência aos idosos

A denúncia é essencial no combate a crimes contra os idosos. O alerta é da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Atibaia, que acompanha os idosos do município, com a oferta de serviços de qualidade.

O “Disque 100” é um canal do Ministério da Mulher, Família, e Direitos Humanos – MMFDH destinado a receber queixas que incluem violência física, psicológica, negligência e abuso financeiro contra as pessoas, prioritariamente os idosos. A denúncia é simples, pelo telefone e pode ser feita de forma totalmente anônima.

A denúncia é essencial no combate a crimes contra os idosos. (Imagem Ilustrtiva: Sabine van Erp / Pixabay)

A violência contra o idoso, em suas diversas formas, foi intensificada durante a pandemia e, com as atividades paralisadas devido ao alto risco de contágio da Covid-19, as visitas de familiares foram reduzidas, assim os idosos passaram a ficar mais tempo em casa, isolados, aumentando os riscos de casos de violência e violações de direitos.

Segundo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura, mais de 80% dos casos de violência contra o idoso acontecem dentro de casa. Só no 1º semestre de 2021, mais de 33,6 mil casos de violação de direitos humanos foram registrados contra o idoso no Brasil.

Em Atibaia, a SADS não poupa esforços para garantir a melhoria na qualidade de vida dos idosos. Durante o período de isolamento social, criou o Serviço de Atendimento a Pessoa Idosa no Domicílio, que conta com visitas semanais e apoio técnico para minimizar esse momento difícil.

Atualmente, a SADS está reorganizando todos os serviços que serão ofertados aos idosos, com o objetivo de atender de forma descentralizada o maior número possível de idosos.

O Centro Dia do Idoso encontra-se com a oferta de serviços suspensa devido ao protocolo sanitário e o Centro de Convivência da Terceira Idade – CCTI “Rosa Aparecida Panzone”, no Alvinópolis, está sendo readaptado para retornar às atividades em breve. O local, que já chegou a receber 400 frequentadores, está paralisado desde o início da pandemia, e será reaberto assim que as atividades puderem retornar de forma efetiva, garantindo direitos individuais e sociais do idoso.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia