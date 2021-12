PRF inaugura Projeto Berçário do Trânsito no hangar do Aeródromo Municipal

Nesta terça-feira (14), às 14h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, realiza uma aula inaugural do projeto “Berçário de Trânsito”, no hangar do Aeródromo Municipal Dr. Olavo Amorim Silveira (Rua João Jacinto Silva, nº 595, Planalto de Atibaia). O projeto visa proporcionar educação no trânsito para as crianças até o 5º ano do Ensino Fundamental das escolas da rede pública municipal, estadual e particulares e começará em 2022, no mesmo período de início do ano letivo.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

As aulas serão ministradas por policiais rodoviários federais, com apoio pedagógico dos entes parceiros, e serão destinadas aos alunos de toda a região Bragantina, com o intuito de formar cidadãos conscientes quanto à convivência no trânsito, ao comportamento seguro e à importância da participação de todos para garantir a segurança nas ruas. Visando um melhor aprendizado, uma minirrodovia foi instalada na sede do projeto para promover atividades lúdicas com as crianças, que aprenderão na prática sobre as instruções de trânsito e regras para evitar acidentes.

“A PRF colocará seus instrutores à disposição das escolas da região, do Estado de São Paulo e de todas as regiões do Brasil que queiram participar. O projeto estará aberto para que os alunos possam aprender com a Polícia Rodoviária Federal e, assim, permitir compartilharmos do conhecimento que temos em relação à segurança viária. Nós da PRF estaremos de portas abertas para todos”, disse Fernando Miranda, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo.

De acordo com o inspetor Molinari, da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, além da aproximação da PRF com a sociedade, o projeto também constrói uma relação de confiança, mostrando o policial como um garantidor de direitos.

Atibaia voando alto

O hangar no Aeródromo Municipal Dr. Olavo Amorim Silveira foi inaugurado pela Prefeitura da Estância de Atibaia, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, no último mês de setembro. O local é utilizado como a nova base de apoio aéreo da PRF no Estado de São Paulo e conta com as especificidades exigidas para atender às necessidades do grupamento aéreo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia