Quatro são presos suspeitos de sequência de furtos em comércios no Centro de Atibaia

Quatro pessoas foram presas suspeitas de uma série de furtos na noite desta terça-feira (25) no Centro de Atibaia (SP). Foram ao menos três furtos em comércios como farmácia, perfumaria e uma casa de carnes.

A Guarda Civil Municipal chegou até os suspeitos até identificarem o carro usado pelo grupo. Com ajuda do monitoramento por vídeo, o veículo foi localizado e um cerco foi montado nas saídas da cidade.

(Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação)

O carro foi encontrado na Avenida Faria Lima e uma equipe da GCM deu ordem de parada ao motorista, momento em que um dos suspeitos apontou um objeto não identificado e os guardas reagiram com um tiro no pneu dianteiro do lado do motorista.

Mesmo após o disparo, o motorista ainda tentou seguir em fuga e colidiu com uma viatura da GCM. Após a batida, o motorista se entregou, enquanto outros três passageiros tentaram fugir a pé, mas acabaram detidos.

No carro, foram encontrados diversos produtos furtados. O veículo foi apreendido.

Os quatro presos foram conduzidos à delegacia pra registro da ocorrência. Depois, eles foram levados para cadeia de Piracaia.

Fonte: G1.globo.com