Rota das Bandeiras repassa R$ 3,4 milhões em ISS a Atibaia

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, repassou R$ 32,6 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) no primeiro semestre deste ano para os 17 municípios que compõem a malha sob sua responsabilidade. O valor é 16% superior ao repassado no primeiro semestre de 2023.

O imposto incide sobre a contratação de terceiros para a prestação de serviços nas rodovias, como a realização de obras, e sobre as tarifas de pedágio.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Os investimentos da Concessionária na modernização e ampliação do sistema viário também garantiram um aumento substancial no repasse a Atibaia. O trecho da rodovia D. Pedro I (SP-065) entre os km 80 e 74 ganhou faixas adicionais nos dois sentidos. A Administração Pública teve o repasse de R$ 3,4 milhões. A Rota das Bandeiras também destinou R$ 685 mil a projetos esportivos do município, conforme prevê o Programa Municipal de Apoio ao Esporte, que permite o repasse de até 20% do ISS que seria destinado ao município para fomento a atividades esportivas.

As entidades apoiadas pela Concessionária em Atibaia são a Associação de Pais e Amigos do Judô de Atibaia (APAJA), que desenvolve atividades relacionadas ao judô em dez núcleos na cidade, e a Associação Paradesportiva de Atibaia (APA), com atividades de fomento ao esporte paralímpico, como natação, atletismo e paracanoagem.

O repasse de ISS é feito mensalmente aos municípios e consiste em importante receita que pode ser destinada de acordo com a definição de cada prefeitura. Os valores são destinados, por exemplo, para o pagamento da folha de servidores ou o investimento nas mais diversas áreas, como Saúde, Educação e Infraestrutura.

Além do repasse referente à contratação de obras e serviços no local em que são executados, o valor repassado às cidades referente à cobrança da tarifa do pedágio é calculado com base na extensão da rodovia que passa pelo território do município, conforme estabelece o contrato de concessão.

O Corredor Dom Pedro garante a ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Vale do Paraíba e tem um total de 297 km de extensão. A malha administrada pela Rota das Bandeiras é composta pelas rodovias D. Pedro I (SP-065), entre Campinas e Jacareí, José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), entre Campinas e Valinhos, Perimetral de Itatiba (SPI 081/360), além de trechos das rodovias Prof. Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Mogi Guaçu; Eng. Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí; e Romildo Prado (SP-063), entre Itatiba e Louveira.

REPASSE JAN-JUN 2024

ITATIBA – R$ 5.418.189,11

CAMPINAS – R$ 3.934.974,18

NAZARÉ PAULISTA – R$ 3.634.999,91

ATIBAIA – R$ 3.424.032,64

IGARATÁ – R$ 3.002.336,42

JACAREÍ – R$ 2.880.475,23

VALINHOS – R$ 1.871.437,92

PAULÍNIA – R$ 1.283.169,18

CONCHAL – R$ 1.181.854,01

BOM JESUS DOS PERDÕES – R$ 1.081.875,88

JUNDIAÍ – R$ 917.402,12

COSMÓPOLIS – R$ 892.294,40

JARINU – R$ 788.319,79

ARTUR NOGUEIRA – R$ 704.373,56

ENGENHEIRO COELHO – R$ 579.870,13

LOUVEIRA – R$ 133.201,79

MOGI GUAÇU – R$ 26.342,98

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras