Saiba o que fazer ao localizar pessoas em situação de rua em Atibaia

Quando as temperaturas baixam um serviço realizado pela Prefeitura que já é fundamental no dia a dia recebe ainda mais importância: o trabalho de abordagem e acolhimento social. Atibaia registrou uma nova madrugada fria nesta terça-feira (20) e por isso a rede protetiva do município intensificou sua atuação novamente, garantindo uma noite segura e confortável para 72 pessoas em situação de rua.

Segundo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), dessas 72 pessoas acolhidas, 23 foram atendidas pelo serviço disponibilizado pela Casa de Passagem e outras 49 pelo Acolhimento Institucional para Adultos. Infelizmente, no entanto, outras 17 pessoas não aceitaram acolhimento mesmo após abordagem das equipes. Conforme a Pasta, atualmente encontram-se nas ruas de Atibaia algumas pessoas que não aceitam os serviços oferecidos pela Prefeitura em qualquer hipótese, enquanto outras acabam concordando em utilizar o acolhimento disponibilizado, mas apenas em noites muito frias.

De acordo com a Sads, a abordagem social acontece todos os dias na cidade – sempre por meio do diálogo e do tratamento humanizado – sob o comando da própria Pasta e em parceria com as secretarias de Saúde e de Serviços, além da Guarda Civil Municipal. Em meio à pandemia de Covid-19, todos os serviços de acolhimento de pessoas em situação de rua do município reforçaram suas rotinas de higiene e têm procurado orientar os acolhidos a respeito das medidas necessárias para se evitar a disseminação da doença. Além disso, neste período de frio as equipes da Prefeitura intensificaram o trabalho de abordagem junto às pessoas em situação de rua, realizando-o também durante toda a madrugada, em uma operação 24 horas por dia.

Importância do amparo adequado

Muitos se perguntam sobre qual a melhor forma de ajudar pessoas em situação de rua e, na boa intenção de ampará-las, doações costumam ser observadas nos centros urbanos. No entanto, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ressalta que a melhor forma de oferecer ajuda a essas pessoas é acionando a equipe de abordagem social da Prefeitura, já que a doação de esmolas, por exemplo, acaba por incentivar a permanência nas ruas e, consequentemente, a recusa do acolhimento oferecido pela rede protetiva do município.

Dessa forma, quem localizar pessoas em situação de rua pode ajudar entrando em contato com as equipes de abordagem social pelo telefone: (11) 4415-2274, com atendimento 24 horas.

